جيش الاحتلال الإسرائيلي: نهاية الأسبوع الأخير «الأقسى» منذ بداية الحرب

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله إن نهاية الأسبوع الأخير هي الأقسى منذ بداية الحرب، بعد مقتل 14 من جنوده، وفقا لما أوردته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.



وكانت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية قد اعتبرت أن مقتل أكثر من عشرة جنود إسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي يعتبر مؤشراً على "ترسخ" حركة حماس في غزة.



ووصفت الوكالة في تقرير لها، اليوم الأحد، إعلان جيش الاحتلال مقتل هؤلاء الجنود في غزة بأنه واحد من أعنف أيام المعركة منذ بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه مؤشر على أن "حماس" لا زالت قادرة على خوض القتال بالرغم من الحرب الوحشية المستمرة منذ أسابيع.



وذكرت "أسوشيتد برس"، أن عدد الجنود القتلى المتزايد يمكن أن يقوض دعم الجمهور الإسرائيلي للحرب؛ حيث أن مقتلهم يعتبر موضوعاً حساساً ومؤثراً في إسرائيل، التي تفرض خدمة عسكرية إجبارية على معظم اليهود.



وقالت الوكالة الأمريكية إن مقتل الـ13 جندي إسرائيلي يومي الجمعة والسبت خلال معارك في وسط وجنوب غزة، مؤشر على أن حماس لا تزال تبدي مقاومة شديدة ضد تقدم الجنود الإسرائيليين، حتى بينما تدعي إسرائيل إنها وجهت ضربة قوية للحركة.