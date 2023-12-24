بيربوك تدعو الأحزاب الألمانية إلى زيادة التركيز على المناطق الريفية

دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، وهي شخصية بارزة في حزب الخضر في البلاد، السياسيين إلى زيادة تركيزهم على المناطق الريفية في البلاد في ظل إجراء الانتخابات في العديد من ولايات شرقي ألمانيا العام المقبل.

ومع توجه الناخبين عام 2024 إلى صناديق الاقتراع في ولايات تورينجن وساكسونيا وبراندنبورج ذات الكثافة السكانية المنخفضة، والتي كانت جميعها جزءا من ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، قالت بيربوك إن سمعة الأحزاب الموجودة حاليا تتراجع بشكل مطرد في براندنبورج.

وتابعت الوزيرة في مقابلة مع صحيفة "بوتسدامر نويسته ناخريشتن" الألمانية الصادرة يوم السبت "يتزايد عدد ممثلي المبادرات المستقلة في البرلمانات المحلية، من فرق الإطفاء التطوعية إلى تحالفات الناخبين".

وذكرت السياسية من حزب الخضر أنه في ألمانيا الشرقية، لم يتم بذل الكثير من الجهد لزيادة ظهور المؤسسات العامة، مضيفة أن هذا كان على العكس بشكل كبير عن ألمانيا الغربية. وقالت:"لا يزال هناك عدد أقل من الأندية الرياضية في شرقي ألمانيا، ووجود أحزاب سياسية أقل في المناطق الريفية، إنها مهمة مستمرة للجميع، ولكن لحزبي بشكل خاص ".

واعترفت بيربوك بوجود مجال أيضا لتحسين عمل الحكومة الائتلافية التي يقودها الإشتراكيون الديمقراطيون بزعامة المستشار أولاف شولتس. وإلى جانب الديمقراطيين الأحرار المؤيدين لقطاع الأعمال، فإن حزب الخضر يعتبر شريكا صغيرا في هذا الائتلاف.

وشددت بيربوك على أنه "في العام المقبل، يجب علينا أن نقوم بما خططنا للقيام به في التحالف: تحديث هذا البلد"، مضيفة أن الخلافات التي "اتسم" بها التحالف حتى الآن "يجب أن تنتهي".