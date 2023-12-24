 إيران: ما يتردد عن دورنا في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر لا أساس له من الصحة - بوابة الشروق
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إيران: ما يتردد عن دورنا في مهاجمة السفن بالبحر الأحمر لا أساس له من الصحة

د ب أ
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 12:29 ص

 نفى وزير الخارجية الإيراني أن بلاده تساعد المتمردين الحوثيين في اليمن على مهاجمة السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر، محذرا من أن الممر المائي لن يكون آمنا طالما واصلت إسرائيل هجومها في غزة.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس الجمعة ، نقلا عن معلومات استخباراتية تم الكشف عنها حديثا، أن إيران "متورطة بعمق" في التخطيط لهجمات الحوثيين وقدمت الأسلحة والدعم المالي والتدريب.

وذكر وزير الخارجية حسين أمير عبد الله في مؤتمر صحفي في طهران نقله التلفزيون الحكومي: "الاتهام لا أساس له من الصحة". مضيفا: الهجمات "قرار يمني بالكامل"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأوضح أمير عبد اللهيان أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر "ليس حلا".

وأضاف: "ليست هناك حاجة لائتلاف. عليهم التوقف عن دعم النظام الإسرائيلي القاتل وسيرون منطقة أكثر أمانا ووضعا أفضل حتى لنقل الطاقة".


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