 وكيل تعليم الغربية يشهد تصفيات المحافظة لكرة اليد للمرحلة الابتدائية بنين - بوابة الشروق
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وكيل تعليم الغربية يشهد تصفيات المحافظة لكرة اليد للمرحلة الابتدائية بنين

علاء شبل
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:24 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:24 م

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الأحد، تصفيات محافظة الغربية لكرة اليد للمرحلة الابتدائية بنين، والتي أقيمت على ملعب مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية.

وحصد فريق إدارة شرق طنطا، المركز الأول، وتم التصعيد على مستوى الجمهورية، بعد فوزه على فريقي إدارة غرب طنطا، وغرب المحلة التعليمية.

وانتهت التصفيات بحصول فريق إدارة شرق طنطا لكرة اليد علي المركز الأول، وحصول فريق إدارة غرب طنطا لكرة اليد علي المركز الثاني.

من جانبه هنأ وكيل الوزارة الفريق الفائز لشرق طنطا، متمنيًا له دوام التوفيق والتقدم، وتحقيق المركز الأول على المستوى الجمهوري، كما قدم التهنئة لمشرفي الفريق الفائز وهيئة الإشراف.

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