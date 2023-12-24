أظهرت تقديرات أن الحكومة اليابانية تعتزم إنفاق 7ر164 مليار ين (16ر1 مليار دولار) على المعرض العالمي "إكسبو أوساكا 2025"، وسط قلق شعبي بشأن التكاليف الضخمة لهذا الحدث العالمي.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بالإضافة إلى القيمة الإجمالية، التي تتضمن الإنفاق على أنشطة تقديم العطاءات، من المتوقع أن تضخ الحكومة المركزية والسلطات المحلية والقطاع الخاص حوالي 7ر9 تريليون ين في تطوير البنية التحتية لهذا الحدث.

ومع زيادة التكاليف عما كان مقدرا في البداية، ستقوم الحكومة بتشكيل لجنة تضم خبراء خارجيين لفحص ما إذا كان الاستمرار في ضخ كميات هائلة من أموال دافعي الضرائب في المشروع أمرا مناسبا.

ومن أصل 7ر9 تريليون ين، سيجري إنفاق 839 مليار ين على بناء البنية التحتية للمعرض في غرب اليابان، المقرر عقده في الفترة من 13 نيسان/أبريل إلى 13 أكتوبر 2025، مثل الطريق المؤدي إلى مكان انعقاد المعرض في يوميشيما، وهي جزيرة صناعية في خليج أوساكا.

وقالت الحكومة إنه بالإضافة إلى ذلك، سيجري تخصيص حوالي 4ر3 تريليون ين لمشاريع توضيحية في هذا الحدث مثل "السيارات الطائرة".

ولا تزال هناك شكوك بين المواطنين تجاه الحدث، حيث تضاعف الإنفاق على تطوير المكان تقريبا عن التقدير السابق إلى 235 مليار ين وسط ارتفاع تكاليف المواد .

وفي استطلاع حديث أجرته وكالة أنباء كيودو، قال أكثر من 49% من المشاركين إنه ينبغي تقليص حجم المعرض، بينما فضل 5ر22% إلغاؤه و 8ر7 % تأجيله.