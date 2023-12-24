وزير الصحة الماليزي: من المتوقع انخفاض حالات كورونا في يناير

قال وزير الصحة الماليزي، ذو الكفل أحمد، اليوم الاحد، إنه من المتوقع أن تنخفض أعداد حالات الإصابة بمرض "كوفيد -19" في البلاد، خلال الشهر المقبل.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن وزير الصحة القول، إن الوضع الحالي لمرض "كوفيد -19" يتم مراقبته وفقا لأربعة معايير، وهي عدد حالات الإصابة، والوفيات، والإيداع في وحدات العناية المركزة، والعبء الذي تواجهه المرافق الصحية، ولا سيما المستشفيات.

وقال ذو الكفل أحمد: "إن شاء الله، سينخفض عدد (الحالات) في يناير، فلنصلي معا من أجل ذلك".

وكان وزير الصحة الماليزي أوضح أمس، أن عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الوبائي رقم 51، أي من 17 وحتى 22 من ديسمبر الماضي، ارتفع بنسبة 5ر29%، ليصل إلى 22 ألفا و413 حالة، بالمقارنة مع 17 ألفا و307 حالات في الأسبوع السابق.

وأضاف أن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة حاليا تتم بحسب الاحتياجات، وبطريقة منهجية، ولا تنظر فقط إلى أعداد الحالات المتزايدة.