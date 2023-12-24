الأهلي: نريد من اتحاد الكرة العقل والعدل

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أعرب محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن استياءه من قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بعدم تلبية طلب الأحمر بتأجيل مباراته أمام سيراميكا كليوباترا في كأس سوبر الأبطال.

وقال محمد شوقي في تصريحات عبر قناة دي إم سي: "لاعبونا خاضوا مباراة قوية يوم الجمعة أمام أوراوا ريدز الياباني، ويوم السبت سافروا إلى الإمارات".

وأضاف: "الفريق سيتدرب مساء الأحد، ثم يلعب مباراة جديدة في كأس سوبر الأبطال أمام سيراميكا كيوباترا يوم الإثنين.. أطالب مسئولي اتحاد الكرة بالعقل والعدل".

وتابع: "فريق صنع إنجازًا لناديه ولبلده، كيف لنا لا نساعده، بل ونضغط عليه.. هل كان المعتقد أن الأهلي لن يخوض مباراة الثالث والرابع في المونديال؟".

وأتم محمد شوقي تصريحاته قائلًا: "لا أريد التفكير بأن مسئولي اتحاد الكرة تعمدوا إرهاق لاعبي الأهلي.. نناشد اتحاد الكرة بعدم الضغط على الأهلي".