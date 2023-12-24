اتحاد الصناعات: وقف روسيا تصدير القمح لن يؤثر على مصر حتى مايو المقبل

قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن موسم القمح يبدأ في منتصف شهر أبريل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، أن مصر نجحت في أن يكون لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي من لمدة 5 أو 6 أشهر، مؤكدا أن قرار روسيا بوقف تصدير القمح لن يكون مؤثرا على مصر، حتى شهر مايو، في وفرة المخزون الاستراتيجي.

ولفت إلى أنه من المتوقع زيادة الحصاد المحلي عن العام الماضي بنسبة لا تقل عن 15%، ومن ثم ستزيد حصة الحكومة من القمح المحلي إلى 5 ملايين طن بدلا من 4 ملايين طن في العام الماضي.

وأكد أن البورصة السلعية ليس لها علاقة بالقمح الذي تخصصه الدولة للخبز المدعوم، موضحا أنه يجري توزيع حصص على المطاحن المرتبطة بهيئة السلع التموينية.

ولفت إلى أن وزير التموين قرر دعم السوق من خلال تقديم كميات من الوزارة وطرحها في البورصة السلعية، العام الماضي، لتصنيع مكرونة بأسعار منافسة للسوق لعمل توازن في الأسعار.

يذكر أن الحكومية الروسية، قد فرضت حظرا مؤقتا على تصدير القمح الصلب، في مطلع الشهر الحالي، وذلك بهدف ضمان الأمن الغذائي وسيساعد في الحفاظ على منتجات القمح الصلب في السوق المحلية، ويدخل الحظر المؤقت حيز التنفيذ من لحظة نشر قرار الحكومة وسيظل ساريا حتى مايو 2024.