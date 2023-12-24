مصرع 9 أفراد من أسرة واحدة إثر حريق بغرب باكستان

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قال مسئولون اليوم الأحد، إن 9 أفراد من أسرة واحدة بشمال غرب باكستان لقوا حتفهم عقب اندلاع حريق في منزل وانهياره.

ووقع الحادث في منطقة آبوت آباد في إقليم خيبر بختونخوا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وقال مسئولو الإغاثة، إن الضحايا هم أم وأطفالها الثمانية، حيث لقي حتفهم عقب انهيار سطح المنزل الطيني مما أدى لحصارهم.

واستغرقت عملية انتشال الجثث من أسفل الأنقاض عدة ساعات، حيث سابق رجال الإنقاذ الزمن لإنقاذ اثنين آخرين من أفراد الأسرة.

ويشار إلى أن الحرائق في المباني السكنية والتجارية شائعة الحدوث في باكستان، حيث تفتقر أغلبية المباني الفاخرة لانظمة مكافحة الحرائق والسلامة المعتمدة.