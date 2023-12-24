رئيس وزراء فلسطين: نتمنى وقف شلال الدم في غزة وحريصون على الأمن القومي المصري

أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عن تقديره لدور الوساطة الذي تلعبه مصر وقطر، في ظل المشهد السياسي المعقد الموجود على الأرض الآن.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد: «أملنا كبير أن تنتهي الحرب ويقف العدوان وشلال الدم، ولو تلا ذلك قضايا متعلقة بالتبادل، فنحن نرحب بأي جهد تقوم به مصر وقطر وأي دولة في العالم لوقف العدوان على شعبنا».

وذكر أن «الأمن القومي المصري يتعرض لتهديد مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة»، معقبًا: «حرصنا على فلسطين بذات مقدار حرصنا على مصر والأردن وكل الدول العربية».

وأشار إلى أن «هدف الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية سياسي؛ لعزل غزة عن الضفة الغربية ومنع وحدة الأراضي الفلسطينية تحت علم واحد».

وذكر أن «إسرائيل حذرت من وقف الأموال عن السلطة الفلسطينية بشكل كامل لو صرفت على غزة»، مضيفًا: «نحن ملتزمون تجاه غزة هؤلاء أهلنا وأولادنا والدم واحد، والأسرى والجرحى وتبني الأطفال مسئوليتنا الوطنية».

ولفت إلى أن «35% من موازنة الحكومة تصرف على غزة»، مستطردًا: «ندفع فاتورة المياه والكهرباء والبنية التحتية والمستشفيات وتحلية مياه البحر والأدوية، وفي قطاع غزة هناك 34 ألف موظف يتقاضون مرتبات من الحكومة، كما ندفع لـ80 ألف أسرة مساعدات اجتماعية».