الشرطة الألمانية: هروب رجلين من مركز احتجاز وقائي في برلين

تمكن رجلان من الهروب من مركز احتجاز وقائي في منطقة برلين-رانيكندورف بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك حسبما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن الواقعة حدثت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

وبحسب تقرير لصحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية، فإن الرجلين قاما بتهديد أفراد الأمن وأنهما من الخطرين.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الاحتجاز الوقائي هو مستشفى مُؤَمَّن يتم فيه إيداع مرتكبي جرائم من المصابين بأمراض نفسية أو المدمنين.

وهناك عدة حالات هروب لجناة محتجزين من مثل هذه المراكز، منها على سبيل المثال هروب نزيل من سجن مدينة مانهايم في الرابع عشر من الشهر الجاري مستغلا زيارة للطبيب في المستشفى الواقع بمدينة لودفيجسهافن المجاورة؛ وكان سجين في سجن بروخزال تمكن من الهرب في الثلاثين من أكتوبر أثناء رحلة تحت الحراسة إلى بحيرة باجرزيه، وتمكن السجين من كسر قيود قدميه باستخدام أداة، ولا يزال هذا السجين هاربا.

وفي سياق متصل، خرج مجرم مدان في الحادي عشر من الشهر الجاري من مستشفى للأمراض النفسية في مدينة فيرزن بولاية شمال الراين ويستفاليا بدون مرافق ولم يعد إلى المستشفى لكنه سلم نفسه بعد بضعة أيام في مركز تابع للشرطة في ولاية راينلاند- بفالتس المجاورة.