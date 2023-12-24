مسئول إيطالي: حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة تعرض التجارة بين موسكو وروما للخطر

أعلن رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فرديناندو بيلازو، أن حزمة العقوبات الجديدة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا تعرض جزءا من التبادل التجاري بين موسكو وروما للخطر.

وقال بيلازو، لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، ردا على سؤال حول تأثير العقوبات الجديدة على التجارة الثنائية بين روسيا وإيطاليا، إن العقوبات الجديدة تنظر إلى القوانين الجمركية بشكل مختلف وبطريقة أشمل.

وأوضح أن بعض السلع كانت خاضعة للعقوبات في وقت سابق، وكان بإمكانها تخطي العقوبات، أما الآن فالبضائع قد تخضع للعقوبات تلقائيا إذا تم تضمينها في كود جمركي مشترك يشمل السلع الخاضعة للعقوبات.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وتم فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس من روسيا، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وشملت العقوبات أيضا المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، على وجه الخصوص، بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات المسيرة.

وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على روسيا استهدفت النظام المالي الروسي بهدف الضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن روسيا أكدت في أكثر من مناسبة أن عمليتها العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق المهام المسندة إليها كافة، وأن سياسة احتواء روسيا من خلال العقوبات باءت بالفشل، بحسب سبوتنيك.