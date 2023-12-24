لاعب الرائد: كنا بإمكاننا الفوز على اتحاد جدة بأكثر من ثلاثية

أعرب كريم البركاوي، لاعب نادي الرائد عن سعادته بفوز فريقه على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري السعودي الممتاز.

وقال كريم بركاوي في تصريحات عبر قناة إس إس سي السعودية: "أشكر لاعبينا على الروح القتالية والمجهود.. المواجهة لم تكن سهلة أمام فريق كبير مثل الاتحاد، في ملعبه وبين جماهيره".

وأضاف: "هذه المباراة ستكون نقطة انطلاق لنا، وأهم شيء حاليًا هو جمع النقاط، فنحن لا يهمنا اللعب والطريقة، خصوصًا أننا في الدور الأول لم نكن جيدين".

وتابع: "كان بإمكاننا إحراز أكثر من 3 أهداف في شباك الاتحاد، إلا أننا في المجمل أدينا الواجب، وحصلنا على ما كنا نريده من هذه المباراة".

وأتم كريم بركاوي تصريحاته قائلًا: "الآن بداية الدور الثاني، ويجب أن نحقق النقاط لتفادي الهبوط، والخروج من المراكز الأخيرة".