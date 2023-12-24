وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل مترنحة هذه الأيام ولا تستطيع التضحية بالسلام المصري

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن القيادة الإسرائيلية تعاني منذ 7 أكتوبر الماضي، قدرًا كبيرًا من الاضطراب، منوهًا أن «التصريحات الصادرة عنها متناقضة وجوفاء ولا معنى لها أو مدلول».

واستشهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأحد، بالتصريحات الخاصة بالتهجير القسري لسيناء، والتي قوبلت بموقف مصري صارم وقاطع؛ يحظى بتأييد فلسطيني ودولي.

وأضاف: «نحن أمام إسرائيل المترنحة في تلك الأيام، والتي تصدر منها تصريحات لا تتسق مع الواقع - جزء منها للاستهلاك المحلي - فالقدرات العسكرية الإسرائيلية لا تستطيع فتح جبهات جديدة في المرحلة الحالية تحت أي ظرف».

وأشار إلى أن «إسرائيل تثمن معاهدة السلام وهدوء خط الحدود ما بين البلدين على مدار سنوات مضت»، موضحًا أن «القوات متعددة الجنسيات موجودة في سيناء لمراقبة أي انتهاكات من أي طرف».

وتوقع ألا «يحدث مساس أو احتكاك أو تصعيد مع الجانب المصري تحت أي ظرف»، معقبًا: «من الناحية السياسية، إسرائيل لا تستطيع خسارة قوة السلام المصري أو التضحية بها، وهي في أضعف حالاتها تلك الأيام رغم كل الدعم الأمريكي والغربي».

واستطرد: «الإعلام الإسرائيلي مستعد لإطلاق قنابل اختبار لكنها في النهاية لا تمثل الواقع، موقف مصر واضح، والموضوع ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض حول إمكانية إحياء أي قدر من التوتر على الحدود، فالجانب الإسرائيلي لا يقوى على ذلك خاصة في تلك الأيام التي تقع فيها المنطقة تحت المهجر».