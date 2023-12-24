الجارديان: غمر أنفاق غزة بماء البحر يهدد موارد الشرب والزراعة لأهالي القطاع

أفاد تقرير لصحيفة بريطانية بوجود تهديد خطير على إمكانية استمرار المعيشة في قطاع غزة حال تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي خطته بغمر أنفاق القطاع بماء البحر، إذ وفقا للتقرير سيقضي ذلك على موارد الشرب والزراعة، ويهدد بانهيار العديد من البيوت.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أنه وفقا لدراسة لأكاديمية "ويست بوينت" الأمريكية، فإن غمر ٣١٢ ميلا من الأنفاق أسفل القطاع، يتطلب مليون ونصف متر مكعب من ماء البحر، ما سيكون له تأثير على المياه الجوفية.

ويقول مارك زيتون، مدير هيئة ووتر هاب السويسرية، إن تلك الكمية من ماء البحر قادرة على التسرب عبر تربة غزة الرملية بسهولة لموارد المياه الجوفية.

ويضيف أن ذلك التسرب سيؤدي لتلوث إضافي بالمياه الجوفية، ما يجعل معالجتها لغرض الشرب أمرا مستحيلا.

ويقول وين ويجسنينبيرغ، من الجمعية الهولندية للسلام، إنه بجانب تسبب غمر الأنفاق في تمليح المياه الجوفية، فإنه من المتداول معلومة وجود نحو ٢٠ ألف جالون من الوقود مخزنة بالأنفاق وغمرها بالمياه سيسرب النفط لتسميم إضافي للتربة وموارد الشرب.

ويضيف ويسننبيرغ، أن الكوارث لن تتوقف عند ذلك الحد، فإن غمر الأنفاق يسبب تميع للتربة وبالتالي إمكانية انهيارها بما عليها من البيوت، ما سيزيد من معاناة أهالي القطاع.

ومن جانبها، تشير هديل أخمصي، مدير قسم التغير المناخي بهيئة البيئة الفلسطينية، إلى أن موارد المياه في غزة تتعرض مسبقا للتدمير، إذ تسبب القصف الإسرائيلي بتسرب مخلفات محطات تحلية المياه للبحر، ما سيجعل إعادة معالجة مياهه صعبة بعد تلوثها بالمخلفات.