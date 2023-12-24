الأمم المتحدة: 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة المحاصر

وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك حوالي 50 ألف إمرأة حامل تعيش حاليا في قطاع غزة المحاصر والذي تمزقه الحرب.

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الأحد أن هناك ما يزيد على 180 حالة ولادة كل يوم.

وقالت الوكالة إن الأطباء والقابلات يبذلون كل ما في وسعهم لتوفير الرعاية للأطفال حديثي الولادة والنساء الحوامل المعرضات لمخاطر شديدة، في المراكز الصحية السبعة التابعة للأونروا التى مازالت تعمل. وكان لدى الوكالة 22 مركزا صحيا في بداية الحرب في 7 أكتوبر، عندما شن مسلحون من حماس وجماعات أخرى هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية.

وأصبحت أوضاع المدنيين في قطاع غزة مؤلمة، في ظل توفر إمدادات محدودة للغاية واضطرار السكان للإقامة في خيام مؤقتة في العراء. وقد ساء الطقس بشكل متزايد، في حين تتواصل الضربات الإسرائيلية.

ووفقا للأمم المتحدة فإن أكثر من 9ر1 مليون شخص في قطاع غزة – أو حوالي 85% من السكان – أصبحوا مشردين داخليا الآن. ويسعى العديد منهم إلى البحث عن مأوى في منشآت الأونروا المكتظة.

وقال تيدروس أدحانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن "تدمير النظام الصحي في غزة مأساة". "ولكن في مواجهة انعدام الأمن المتواصل وتدفقات المرضى الجرحى، نرى الأطباء والممرضات وسائقي سيارات الإسعاف وغيرهم يواصلون السعي لإنقاذ الأرواح".

وأضاف جيبريسوس "إننا نصر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار الآن".