جامعة الوادي الجديد تنظم دورة تدريبية عن الكتابة العلمية والنشر الدولي

أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، أن كلية الطب بالجامعة نظمت اليوم الأحد، الدورة التدريبية عن الكتابة العلمية والنشر الدولي بقاعة الكلية والتي تستمر لمدة يومين.

جاء ذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة بكليات الجامعة المختلفة، بإشراف الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، والدكتور أحمد كمال دياب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب، إن الدورة انطلقت بحضور الدكتور أحمد شقير، أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة والخبير العالمي للنشر الدولي، وشملت التعريف بأسس الكتابة العلمية،

بالإضافة إلى تقديم خدمة بحثية للطلاب والهيئة والمعاونة.

وتضم الدورة التدريبية محاضرات عن كيفية كتابة الورقة البحثية العلمية وأساليب الكتابة العلمية السليمة، وكيفية نشرها نشرًا علميًا في مجلات عالمية ودولية مهمة؛ ما يجعل هناك أهمية للبحث المقدم، وبالتالي صاحب الأبحاث المنشورة بما يعود بالنفع على جامعة الوادي الجديد، ورفع مستواها وترتيبها العالمي.