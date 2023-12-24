تركيا: ارتفاع عدد الإرهابيين المحيدين شمال العراق إلى 30

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أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، اليوم الأحد، ارتفاع عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات "إرهابية" طالت مواقع لقوات الجيش هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته مقر قيادة فرقة المشاة بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد، بحسب بيان للدفاع التركية.

وبحث غولر مع قادة الجيش المستجدات الأخيرة في منطقة عمليات "المخلب - القفل" شمالي العراق، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وكشف غولر عن ارتفاع عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في شمال العراق إلى 30، وذلك منذ هجمات "إرهابية" طالت مواقع للجيش التركي هناك.

وبحسب الأناضول ،كثف الجيش التركي عملياته على أوكار "الإرهابيين" شمالي العراق وسوريا بعد مقتل 12 جنديًا، وإصابة 13 أخرين يومي السبت والأحد، جراء هجمات "إرهابية".

وتشن تركيا هجمات ضد حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه"، داخل أراضيها وفي سوريا، وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون)، خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.