 الفلبين ترصد 18 حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد جيه.إن.1 - بوابة الشروق
الأحد 24 ديسمبر 2023 12:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الفلبين ترصد 18 حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد جيه.إن.1

مانيلا - د ب أ
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:37 ص | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 11:37 ص

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها رصدت 18 حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه.إن.1" وهو شكل من أشكال "أوميكرون"، تصنفه منظمة الصحة العالمية على إنه "شكل مختلف ويتطلب الاهتمام".

وعلى الرغم من رصد متغير جديد لفيروس كورونا، شددت وزارة الصحة الفلبينية على إنه ليس هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة أو خطورتها بشكل إجمالي، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن جميع مرضى متحور "جيه.إن.1" لفيروس كورونا، تعافوا، حيث تم جمع العينة الأولى، في 16 نوفمبر الماضي وآخرها في الثالث من ديسمبر.

وتابعت الوزارة أنه ليس هناك أي دليل على أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت متحور "جيه.إن.1" الأسبوع الماضي على إنه شكل منفصل عن سلالته الأم "بي.إيه2.86" ويتطلب الاهتمام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك