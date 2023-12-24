ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها رصدت 18 حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه.إن.1" وهو شكل من أشكال "أوميكرون"، تصنفه منظمة الصحة العالمية على إنه "شكل مختلف ويتطلب الاهتمام".

وعلى الرغم من رصد متغير جديد لفيروس كورونا، شددت وزارة الصحة الفلبينية على إنه ليس هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة أو خطورتها بشكل إجمالي، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن جميع مرضى متحور "جيه.إن.1" لفيروس كورونا، تعافوا، حيث تم جمع العينة الأولى، في 16 نوفمبر الماضي وآخرها في الثالث من ديسمبر.

وتابعت الوزارة أنه ليس هناك أي دليل على أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت متحور "جيه.إن.1" الأسبوع الماضي على إنه شكل منفصل عن سلالته الأم "بي.إيه2.86" ويتطلب الاهتمام.