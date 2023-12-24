آلاف الإسرائيليين يتظاهرون الليلة الماضية مطالبين بإقالة نتنياهو

تظاهر آلاف الإسرائيليين الليلة الماضية، بمختلف أنحاء إسرائيل، مطالبين بإقالة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسبب دوره في فشل الحكومة، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.



وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الأحد أن الاحتجاجات تركزت في تل أبيب والأجزاء الشمالية من إسرائيل.



وكانت مظاهرات مماثلة نظمها مئات الإسرائيليين قد خرجت إلى الشوارع في تل أبيب في 16 ديسمبر، موجهة انتقادات لحكومة نتنياهو لعدم اضطلاعها بما يكفي لوقف الحرب.



وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم الأحد مقتل 8 جنود، أثناء قتال عنيف، بجنوب ووسط غزة، أمس السبت، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش، منذ بدء الهجوم البري في القطاع إلى 152.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم عن الجيش القول إن خمسة جنود أصيبوا بإصابات خطيرة في المعارك.