إقامة فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإدارة زفتى التعليمية

أقيمت اليوم الأحد، فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمدرستي الشهيد محمد رضا سلمان بشبراملس، ومدرسة أحمد نبيل عمارة الثانوية بنهطاي، بإدارة وذلك زفتي التعليمية بإشراف جيهان مصطفى، مدير عام إدارة زفتى التعليمية، وعبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة.

وخلال الفعاليات التي أقيمت اليوم، قدمت مديرية الثقافة عروضا فنية ورياضية، وعرضا مسرحيا بعنوان "توتا توتا" من فرقة العرض المسرحي التجوال والمواجهة.

الجدير بالذكر أن الفعاليات التي بدأت اليوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من ديسمبر، سوف تستمر بمدن وقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حتى الخميس الموافق الثامن والعشرين من نفس الشهر.