مدحت نافع: تقارب مع صندوق النقد الدولي حول مضاعفة قيمة القرض إلى 6 مليارات دولار

قال الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل والخبير الاقتصادي، تعليقا على قرار تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة الخميس الماضي؛ إن الضرورة كانت تقتضي الاستمرار في سياسيات التشديد النقدي ورفع سعر الفائدة؛ من أجل امتصاص السيولة النقدية من السوق وخفض معدل التضخم.

وأشار خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية هبة جلال، المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، إلى رفع المركزي سعر الفائدة مرتين فقط بواقع 3 نقاط مئوية مع التثبيت في 5 مرات على مدار العام قياسا بـ 8 خلال العام الماضي.

ولفت إلى إرجاع المركزي تثبيت سعر الفائدة إلى انخفاض مستوى التضخم، موضحا أن المركزي يستهدف تكوين حصيلة دولارية؛ بهدف خلق نوع من المرونة في سعر الصرف تساعد على جذب المزيد من رؤوس الأموال وعودة التدفقات النقدية وعلى رأسها تحويلات المصريين بالخارج.

وأشار إلى حدوث توافق وتقارب بين صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية حول مضاعفة قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار وفق التقارير الإعلامية الصادرة مؤخرا، لافتا إلى صدور تصريحات رسمية من الصندوق مؤخرا عن العودة إلى إجراء المراجعات مع الحكومة حول برنامج الصندوق.

وأوضح أن معدلات التضخم كانت تستوجب رفع سعر الفائدة إلى 36 % قياسا بـ 20 % حاليا، لافتا إلى بلوغ سعر الفائدة بالبنك المركزي التركي إلى 42 %.