تصوير فيديو لموسيقى الراب يتسبب في استدعاء الشرطة بقرية نمساوية



أثار تصوير فيديو لموسيقى الراب في قرية نمساوية قلق أحد الجيران، واستدعى الشرطة إلى مكان الحادث يوم أمس السبت.

ورأى الجار المعني مجموعة من الرجال الملثمين والمسلحين على ما يبدو في قرية جوتزيس، بالقرب من بحيرة كونستانس في غرب النمسا.

وانتشر أفراد الشرطة في مكان الحادث لكنهم سرعان ما قرروا أن الرجال كانوا يصورون فيديو لموسيقى الراب، وفقا للشرطة.

ومع ذلك، يواجه العديد من الأشخاص تهما جنائية. وكشفت عمليات التفتيش التي قامت بها الشرطة عن ضبط عدة جرامات من القنب والراتنج، بالإضافة إلى ألعاب نارية محظورة وبندقية هوائية ومسدس صاعق.