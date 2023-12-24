الخارجيةالروسية: موسكو تقدم المساعدات الإنسانية والسياسية للفلسطينيين

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، اليوم الأحد، إنّه يجب مساعدة أطفال غزة بالعمل وليس بالكلام.

جاء ذلك في تصريحات لزخاروفا لقناة "الميادين" التابعة لحزب الله اللبناني ونشرت في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وأضافت زاخاروفا أنّ "روسيا تقدّم المساعدات الإنسانية والسياسية على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن، لغزّة".

كما أكّدت أنّ مساعدة روسيا السياسية على الساحة الدولية وفي مجلس الأمن، "ليست شكلية وتهدف لحل الأزمة في غزة".

كذلك، قالت نائبة رئيس مجلس الدوما الروسي، آنا كوزنيتسوفا، للميادين، إنّ "مجلس الدوما وجّه منذ بدء القصف على غزّة، إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات، وننتظر الجواب حول هذه الوحشية ضد الأطفال".

وأضافت أنّ بلادها تقوم بنقل المساعدات لغزّة، ومستعدة لتقديم يد العون لكل من يحتاج المساعدة".

وأشارت إلى أنّ موسكو تعمل "لإعادة الأطفال من أصول روسية من قطاع غزّة،حيث قتل أطفال أكثر مما قتل في كل أنحاء العالم خلال السنوات الأربع الأخيرة".