أستاذ اقتصاد: الاستثمارات المصرية بالموانئ ستتأثر سلبيا بتوترات البحر الأحمر

كشف الدكتور أيمن النحراوي، أستاذ الاقتصاد الدولي واللوجيستيات، عن تأثير تحول التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلا من قناة السويس، في ضوء استهداف الحوثيون للسفن التابعة لإسرائيل أو المرتبطة بها المارة بالبحر الأحمر.

وأوضح خلال لقاء خاص له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على قناة «سي بي سي»، مساء السبت، أن هناك استثمارات بالمليارات أنفقت في تطوير الموانئ المصرية ستتأثر سلبيا بما يحدث في البحر الأحمر، منوها أن استمرار هذه التوترات بالبحر الأحمر من شأنه التأثير على الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن هناك شركاء دوليين لديهم استثمارات بالموانئ المصرية، ستتأثر أيضا نتيجة هذه الأوضاع، والتي تتوقع تحقيق ربحية معينة وفق حسابات دراسات الجدوى الاقتصادية، ولكن في ظل ما يحدث لن تتحقق هذه الأرباح، وبالتالي لا بد من مراجعة الأمور فيما يخص الوضع بالبحر الأحمر من متخذ القرار.

وأشار إلى أن المنطقة لا تتحمل المزيد من التوتر، فاليمن ليست بمفردها فهناك جيبوتي بالساحل الإفريقي، وتعتبر موقع لعدد من التسهيلات والقواعد العسكرية التي تتواجد بها عدد من الدول بمقدمتها الولايات المتحدة والصين وفرنسا واليابان، مؤكدا أن هناك قوى بحرية لها مخططاتها وأهدافها من التواجد في هذه المنطقة، وبالتالي إذا استمرت هذه الممارسات من قبل الحوثيون فمن المتوقع ألا تصمت الأطراف الأخرى عنها.