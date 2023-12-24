رئيس وزراء فلسطين: الرأي العام العالمي يشهد تحولا وجرائم إسرائيل بدأت تتكشف

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن هناك تحولا في الرأي العام العالمي شعبيا ورسميا بنسبة 180 درجة، فيما يتعلق بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضاف خلال حوار خاص مع الإعلامية ولاء السلامين، في برنامج «ملف اليوم»، على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الأحد: «هذا التحول لمسناه في كل دول أوروبا، وتعلمون علم اليقين أن الشعب الفلسطيني وضع تحت المجزرة في بداية الحرب».

وذكر أن «الحملة كانت مسعورة ضد الشعب الفلسطيني في بداية الحرب»، مستشهدًا بمنع العلم الفلسطيني في برلين ومنع المظاهرات في باريس ولندن، وقتل طفل فلسطيني 6 سنوات في شيكاغو، والاعتداء على 3 شباب فلسطينيين في أمريكا.

وأوضح أن العالم اليوم بدأ يرى الأمور على حقيقتها بعد انكشاف الرواية الإسرائيلية الكاذبة، وبدأ يسأل ويتساءل عن هذه القضية وسبب عدم حلها منذ 75 عاما.

وأكمل: «جرائم إسرائيل بدأت تتكشف، وأيضا الحراك الدبلوماسي منذ 7 أكتوبر، الأمم المتحدة واقفة على أصابعها من يومها، ونحن قرار وراء قرار، وقد تكون قرارات غير ملزمة لكننا في صراع على الساحة الدولة».

وذكر أن جهود اللجنة الوزارية العربية التي طافت عواصم العالم، وما قامت به السلطة الفلسطينية، والفلسطينيين في الشتات، لها دور كبير في كشف زيف الرواية الإسرائيلية.