تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن قنا من كشف غموض مقتل شخص بطلق ناري بالرأس في قنا.

تلقى مركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بلاغا، من مستشفى باستقبال (موظف بإحدى شركات البترول، مقيم بمحافظة الجيزة "مُصاب بطلق نارى بالرأس وتوفى أثناء إسعافه")، وبسؤال شقيقه قرر بحضوره رفقه شقيقه المتوفى لشراء سيارة ملاكى وحال استقلالهما مركبة "توك توك" متجهين لمعاينة السيارة إستوقفهما 4 أشخاص مجهولين (ملثمين) أثناء سيرهما، وبحوزة أحدهم بندقية آلية وطلبوا منهما ما بحوزتهما من مبالغ مالية فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجهولين بإطلاق عيار نارى تجاههما نتج عن ذلك إصابة شقيقه التى أودت بحياته وتمكنوا من الاستيلاء على (مبلغ 350 ألف جنيه، 2 هاتف محمول) كانوا بحوزتهما ولاذوا بالهرب.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 عاطلين - مقيمين بدائرة المركز - حيث قام أحدهم بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعى لبيع سيارة بقيمة أقل من سعرها وقام آخر بانتظار المجنى عليه وشقيقه واصطحابهما إلى مكان إرتكاب الواقعة وقيام باقى المتهمين بإستيقافهما وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

بالتنسيق مع قطاع الأمن بالاشتراك برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، تم ضبطهم وعثر بحوزة أحدهم على السلاح المستخدم (بندقية آلية و5 طلقات)، وبحوزة آخر (الدراجة النارية المستخدمة فـى الواقعة)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن (جزء من المبلغ المستولى عليه، والهاتفين) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة.