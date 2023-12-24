محافظ الشرقية يعلن بدء رصف نفق عرابي تمهيدا لافتتاحه رسميا

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء أعمال رصف نفق عرابي بمدينة الزقازيق بطول 350 مترا بكل اتجاه؛ وذلك بعد أن جرى الانتهاء من وضع طبقه البيتومين يعلوها طبقه الاسفلت الرابطه، حتى يتثنى وضع طبقة الأسفلت النهائية لتنتهي بذلك أعمال الرصف بالنفق تمهيداً لإفتتاحه رسمياً أمام حركة السيارات.

يُعد نفق عرابي محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق ويُساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة، ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

أوضح محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الأحد، أن النفق جرى إنشاؤه على مسافة 350 متر طولي عبارة عن 100 متر، بدون سقف باتجاهي ميدان عرابي وشارع فاروق و150 مترا، مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 مترا وارتفاع 4 أمتار وجرى الانتهاء من أعمال تركيب كشافات الكهرباء وأعمال التشطيبات النهائية وجاري تنفيذ أعمال الرصف تمهيدا لتشغيل النفق ودخوله الخدمة

أشاد المحافظ، بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

أكد محافظ الشرقية أن أعمال التطوير والتجميل الجارية بميدان عرابي بمدينة الزقازيق تسير على قدم وساق لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة بالتزامن مع إنتهاء الأعمال بنفق عرابي لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدينة الزقازيق.