زيلينسكي في تهنئته بعيد الميلاد: في النهاية سيتبدد الظلام

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عشية عيد الميلاد، رسالة تشجيع لمواطنيه بهذه المناسبة ، في مواجهة الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي، في رسالة بالفيديو، نُشرت اليوم الأحد، إن "الظلام سوف يتبدد في النهاية، والشر سوف يُهزم".

وأضاف أن البلاد بأسرها سوف تصلي معا خلال العطلات "من أجل حريتنا، ومن أجل انتصارنا، ومن أجل بلدنا أوكرانيا".

ووجه زيلينسكي الشكر للجنود الأوكرانيين الذين يمضون عيد الميلاد في الخنادق على الجبهة، وواسى جميع العائلات التي سيتعين عليها الاحتفال مرة أخرى هذا العام بدون أزواج، وأبناء وآباء يقاتلون.

وقال زيلينسكي: "إن جميع محاربينا هم محاربو النور، هم الملائكة التي تحرس أوكرانيا، لقد أثبتوا أن المعجزات موجودة، لكن يجب علينا أن نصنعها بأنفسنا".