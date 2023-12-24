ألمانيا: ارتفاع ملحوظ بعدد تأشيرات لم الشمل بـ2023 إلى 125 ألف تأشيرة

ارتفع عدد تأشيرات لم شمل الأسرة التي أصدرتها ألمانيا في العام الحالي بشكل ملحوظ مقارنة بعددها في عام 2022.

وأفاد رد من وزارة الخارجية الألمانية، على استجواب من نائبة في حزب اليسار، بأن عدد هذه التأشيرات وصل حتى الثاني عشر من الشهر الجاري إلى 124 ألفًا و625 تأشيرة مقابل 117 ألف تأشيرة في مجمل العام الماضي.

واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، على نسخة من رد الخارجية الذي أفاد بأن الجزء الأصغر من هذه التأشيرات ذهب لأقارب لاجئين حصلوا على اعتراف بحقهم في اللجوء (10570 شخصا)، وذهبت 12 ألفًا و67 تأشيرة لأقارب حاصلين على وضع حماية ثانوية، فضلًا عن 254 تأشيرة لأشخاص يحق لهم اللجوء.

يذكر أن وضع الحماية الثانوية يتم منحه للأشخاص الذين لم يحصلوا على حق اللجوء، ولا وضع حماية اللاجئين، لكنهم مهددون بالتعرض للتعذيب أو الموت في أوطانهم.

في المقابل، ذهب الجزء الأكبر من هذه التأشيرات بواقع 101 ألف و734 تأشيرة تحت مسمى "لم شم العائلة بوجه عام" إلى أقارب أشخاص يعيشون في ألمانيا ممن ليسوا لاجئين، منها نحو 12 ألفًا و500 تأشيرة ذهبت على سبيل المثال إلى أقارب أشخاص يحملون الجنسية التركية.

يذكر أن طالبي التأشيرة يتعين عليهم في بعض الأحيان الانتظار لشهور للحصول على موعد لتقديم طلبهم.

وأفادت بيانات الخارجية الألمانية بأن فترة الانتظار تصل إلى أكثر من عام على سبيل المثال في السفارات الألمانية في دكا (بنجلاديش) وإسلام أباد(باكستان) ولاجوس (نيجيريا).