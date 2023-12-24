تركيا: تحييد إرهابي بارز في حزب العمال الكردستاني بسوريا

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ذكرت مصادر أمنية تركيا، أن جهاز الاستخبارات تمكن من تحييد "الإرهابي" الملقب بـ"باهوز عفرين" مسئول منطقة عين العرب السورية بتنظيم حزب العمال الكردستاني /وحدات حماية الشعب الكردية، في عملية أمنية داخل سوريا.

وبحسب ما ذكرته المصادر أمنية لوكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم الأحد، فإن "عفرين" التحق بالتنظيم "الإرهابي "عام 2019، وشارك في عمليات إرهابية ضد قوات الأمن التركية في المناطق الحدودية.

وفي عام 2021 تولى منصب مسئول منطقة عين العرب السورية بالتنظيم الإرهابي.

تشن تركيا هجمات ضد حزب "بي كيه كيه " داخل أراضيها وفي سوريا وشمال العراق ردا على هجمات الحزب.

ووفقا لبيانات تركية، تسبب الحزب في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.