القسام: قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ4 أيام الماضية

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صرح الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام والمعروف بـ "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، بأن قوات الكتائب تمكنت من قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ 4 أيام الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان نُشر على حساب القسام على منصة "تليجرام": "استهدفنا قوات متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".

وأضاف البيان "مجاهدونا أكدوا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة عشرات بجروح وتنفيذ 24 مهمة خلال الأيام الـ 4 الماضية".

وتابع "دمرنا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية، وأمطرنا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".