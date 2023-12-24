القسام: قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ4 أيام الماضية

صرح الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام والمعروف بـ "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، بأن قوات الكتائب تمكنت من قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ 4 أيام الماضية.
وقال أبو عبيدة في بيان نُشر على حساب القسام على منصة "تليجرام": "استهدفنا قوات متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".
وأضاف البيان "مجاهدونا أكدوا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة عشرات بجروح وتنفيذ 24 مهمة خلال الأيام الـ 4 الماضية".
وتابع "دمرنا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية، وأمطرنا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".