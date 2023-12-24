 القسام: قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ4 أيام الماضية - بوابة الشروق
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القسام: قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ4 أيام الماضية

آية صلاح
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:52 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 8:52 م

صرح الناطق العسكري لكتائب عز الدين القسام والمعروف بـ "أبو عبيدة"، اليوم الأحد، بأن قوات الكتائب تمكنت من قتل 48 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات في الـ 4 أيام الماضية.

وقال أبو عبيدة في بيان نُشر على حساب القسام على منصة "تليجرام": "استهدفنا قوات متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد واشتبكنا معهم من مسافة صفر".

وأضاف البيان "مجاهدونا أكدوا قتل 48 جنديا صهيونيا وإصابة عشرات بجروح وتنفيذ 24 مهمة خلال الأيام الـ 4 الماضية".

وتابع "دمرنا 35 آلية عسكرية كليا أو جزئيا خلال الأيام الـ 4 الماضية، وأمطرنا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية".

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