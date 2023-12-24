إعلام إسرائيلي: الجيش لم يقترب بعد من تقليص قدرات حماس

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي لم يقترب بعد من تقليص قدرات حركة حماس، رغم النجاحات التي حققها.

وأضافت القناة أن إسرائيل تسعى إلى إنشاء هيئة في شمال قطاع غزة تتولى توزيع المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الهيئة قد تتولى زمام الأمور في قطاع غزة مستقبلا، وفقاً لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويأتي ذلك فيما قال سكان ووسائل إعلام فلسطينية إن إسرائيل قصفت جباليا ومحيطها في شمال قطاع غزة خلال الليل، ودارت اشتباكات ومعارك حتى صباح يوم الأحد. كما أعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد القتلى في صفوفه خلال اشتباكات مع حركة حماس.

وبحسب وكالة "رويترز"، زعمت إسرائيل تحقيق سيطرة عملياتية شبه كاملة على شمال قطاع غزة، وأنها تستعد لتوسيع الهجوم البري ليشمل مناطق أخرى.

في المقابل، أفاد سكان جباليا باستمرار الضربات الجوية والقصف من دبابات إسرائيلية قالوا إنها توغلت أكثر داخل المدينة، يوم السبت.

وبحسب "رويترز"، بدا أن جيش الاحتلال يواجه مقاومة شرسة، حيث قال، اليوم الأحد، إن ثمانية من جنوده قتلوا في القطاع، بما رفع العدد المعلن للقتلى في صفوفه إلى 154 منذ بدء الاجتياح البري.