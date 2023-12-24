أوكرانيا: إسقاط 14 من أصل 15 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، عبر تطبيق تليجرام صباح اليوم الأحد، أن روسيا شنت هجمات باستخدام طائرات مسيرة مقاتلة على أوكرانيا خلال الليل، وأنه تم التصدي بنجاح لـ14 من أصل 15 طائرة مسيرة

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن المناطق المتضررة شملت ميكولايف وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك.

وتأتي الهجمات في الوقت الذي تستعد فيه أوكرانيا للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، الذي قامت البلاد بتقديمه من 7 يناير إلى 25 ديسمبر، ردا على الهجوم الروسي الشامل على جارتها، والذي بدأ قبل نحو عامين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية عن سقوط ضحايا جراء القصف الروسي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا أمس السبت.

وأضافت السلطات أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب تسعة آخرون نتيجة إطلاق نيران المدفعية على الأحياء السكنية في خيرسون، عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه. وكان هناك طفل بين المصابين.