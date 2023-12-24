رئيسي لـ بابا الفاتيكان: آمل في تحرك دولي لوقف فوري لقتل الأبریاء في غزة

أعرب الرئیس الإیراني إبراهیم رئیسي، عن أمله في في تحرك فوري من جانب المجتمع الدولي لوقف قتل الأبرياء في قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رئيسي إلى بابا الفاتيكان مهنئا إياه وجميع اتباع الطائفة المسيحية بحلول ذكرى ميلاد النبي "عيسى بن مريم" (عليه السلام)، واقتراب راس السنة الميلادية2024، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وقال رئيسي: لقد اصيبت المجتمعات الإنسانية اليوم بتحديات كثيرة، أهمها هجوم الکیان الصهيوني علی قطاع غزة. وللأسف، وبسبب عدم التحرك الحاسم من قبل المنظمات والتجمعات الدولية، من جانب، ودعم الادارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لهذا الکیان من جانب أخر، شهدنا استشهاد اكثر من 17 ألف انسان مظلوم بغزة؛ خاصة النساء والأطفال، على يد الکیان لإسرائيلي الغاصب".

وأكد رئيسي: آمل أن نشهد عشية العام الجديد تحركاً فورياً من المجتمع الدولي وجميع الأحرار في العالم، لأجل وقف المجازر بحق الأبرياء في غزة، كما اتطلع بأن نتمكن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعالة في طريق رقي ورفعة شعوبنا، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه، وخاصة السيد المسيح".