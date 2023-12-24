يستضيف قصر ثقافة الشاطبي، الصحفي والأديب السكندري تامر صلاح الدين، في السادسة من مساء اليوم الأحد، تحت رعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ لمناقشة روايته "الحزن والبهجة" التي صدرت بداية العام الجاري عن دار ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، والتي نفدت طبعتها الأولى التي تم طرحها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وفي معارض الكتاب الدولية العربية.

ويناقش الرواية، الناقدة الدكتورة نجلاء نصير، والناقد المعروف وحيد مهدي، ويدير اللقاء الأديب الكبير محمد عبد الوارث مدير ندوة الأحد بقصر ثقافة الشاطبي.

جدير بالذكر أن الرواية نوقشت لأول مرة ضمن فعاليات معرض دمنهور السادس للكتاب في شهر أكتوبر الماضي.