الاتحاد الأوروبي يساهم بمبلغ 3 ملايين يورو لجهود مساعدة أفغانستان

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ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (أوتشا) عن مساهمة بقيمة ثلاثة ملايين يورو (2ر3 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي إلى صندوق المساعدات الإنسانية لأفغانستان.

وأضاف المكتب أن الأموال، التي سيتم التبرع بها، ستمكن وكالات الإغاثة من تقديم مساعدات ضرورية وحماية لملايين المحتاجين بمختلف أنحاء أفغانستان، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وعلى مدار العام، ينشط الاتحاد الأوروبي لدعم أفغانستان، حيث قدم العديد من حزم المساعدات لمعالجة الأزمة المستمرة.

ومازال الوضع الإنساني في أفغانستان رهيبا، حيث يحتاج أكثر من نصف السكان إلى مساعدات.

ويتوقع المكتب أن تكون هناك حاجة لمبلغ مذهل، يقدر بثلاثة مليارات دولار، لتوفير مساعدات كافية في أفغانستان في العام المقبل.

وخلال عام 2023، طلب المكتب في بادئ الأمر، 6ر4 مليار دولار لجهود مساعدة أفغانستان.

غير أنه لم يتم الوفاء بالمبلغ المطلوب بشكل كامل، مما أدى إلى نقص كبير في تمويل احتياجات المساعدات للبلاد.