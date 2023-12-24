بثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد لقصفها آليات وجرافات إسرائيلية على الحافة الشرقية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأظهرت اللقطات، إطلاق مقاومي سرايا القدس قذائف الهاون على الآليات والجرافات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 486 قتيلا.
وقال جيش الاحتلال في بيان، إن بين القتلى 158 عسكريا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.
علما بأن حصيلة جيش الاحتلال مشكوك فيها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية أن الحصيلة الفعلية أضعاف ما يتم إعلانه.