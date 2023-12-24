أسوشيتد برس: حماس لا زالت قادرة على القتال بالرغم من الحرب الإسرائيلية الوحشية

اعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن مقتل أكثر من عشرة جنود إسرائيليين نهاية الأسبوع الماضي يعتبر مؤشراً على "ترسخ" حركة حماس في غزة.

ووصفت الوكالة في تقرير لها اليوم الأحد، إعلان جيش الاحتلال مقتل هؤلاء الجنود في غزة بأنه واحد من أعنف أيام المعركة منذ بدء إسرائيل هجومها البري على القطاع نهاية أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أنه مؤشر على أن "حماس" لا زالت قادرة على خوض القتال بالرغم من الحرب الوحشية المستمرة منذ أسابيع.

وذكرت "أسوشيتد برس"، أن عدد الجنود القتلى المتزايد يمكن أن يقوض دعم الجمهور الإسرائيلي للحرب؛ حيث أن مقتلهم يعتبر موضوعاً حساساً ومؤثراً في إسرائيل، التي تفرض خدمة عسكرية إجبارية على معظم اليهود.

وقالت الوكالة الأمريكية إن مقتل الـ13 جندي إسرائيلي يومي الجمعة والسبت خلال معارك في وسط وجنوب غزة، مؤشر على أن حماس لا تزال تبدي مقاومة شديدة ضد تقدم الجنود الإسرائيليين، حتى بينما تدعي إسرائيل إنها وجهت ضربة قوية للحركة.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قتل أربعة جنود عندما استهدف صاروخ مضاد للدبابات مركبتهم، فيما قتل الآخرون في قتال منفصل ومتقطع.

وقتل جندي آخر في شمال إسرائيل جراء نيران "حزب الله" اللبناني، الذي واصل قتالا "منخفض المستوى" ضد إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة، الأمر الذي أثار مخاوف من صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

وبمقتل هؤلاء الجنود، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 152 قتيلا.

وبحسب "أسوشيتد برس"، حتى إذا دعم الإسرائيليون المجهود الحربي، فإن هناك غضب واسع ضد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي ينتقدها الكثيرين بسبب فشلها في حماية المدنيين في هجوم السابع من أكتوبر (عملية طوفان الأقصى)، وسياساتها التي يروا أنها مكنت "حماس" من اكتساب القوة على مدار السنين، على حد تعبيرهم.