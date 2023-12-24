أسامة ربيع يتفقد مركز التدريب الفني التابع لهيئة قناة السويس

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تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، مركز التدريب الفني التابع لهيئة قناة السويس، بمحافظة بورسعيد، ضمن تكامل الجهود بين هيئة قناة السويس ووزارة التربية والتعليم، للارتقاء بجودة التعليم الفني بمراكز التدريب التابعة للهيئة وتطويرها على النحو الأمثل.

تضمنت الجولة الفصول الدراسية، مجمع ورش المركز المتنوعة، معامل الكمبيوتر، غرف الإقامة والملاعب الرياضية.

وخلال الجولة استعرض ربيع استراتيجية الهيئة لتطوير مراكز التدريب الفني التابعة لها "الأبرانتيه" والجهود المبذولة لرفع كفاءة الكوادر الفنية بالهيئة، من خلال الاهتمام بجودة التعليم والتدريب المستمر بما يضمن إكساب الطلاب المهارات والمعارف اللازمة لسوق العمل ويواكب التطور التكنولوجي المتسارع في مجال صناعة النقل البحري.

أكد ربيع أن استراتيجية التطوير تمتد لتشمل إعادة تأهيل المدربين وتطوير المناهج الدراسية وإعادة تأهيل الورش والمعامل وإضافة أنشطة فنية جديدة تواكب احتياجات سوق العمل، فضلا عن الاعتماد الدولي لبعض الشهادات.

وأضاف ربيع باستعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة من خلال المدارس والمراكز التدريبية التابعة لها في إطار الدور الخدمى للهيئة تجاه العاملين ومسئوليتها المجتمعية بمنطقة القناة.

من جهته أكد اللواء عادل الغضبان أن المحافظة تولي اهتمام كبيرا بتشجيع التعليم الفني و تمتلك العديد من المدارس الفنية والتي تشهد مؤخرا إقبالا متزايدا من الطلاب في ضوء تزايد المتطلبات المختلفة للقطاعات الصناعية.

وأشار الغضبان إلى التجربة الناجحة للمحافظة في مواكبة المتطلبات التكنولوجية الحديثة واحتياجات سوق العمل والتي أثمرت خلال الآونة الأخيرة عن افتتاح أحدث مدرستين فنيتين وهما المدرسة التكنولوجية التطبيقية ببورسعيد ومدرسة حقل ظهر.

فيما أعرب الدكتور عمرو بصيلة عن سعادته لتواجده في هذا الصرح التعليمي الهام، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بمستوى التعليم الفني بمراكز التدريب التابعة للهيئة، لما لها من مردود إيجابي على رفع كفاءة العنصر البشري من الفنيين في المجالات المختلفة بترسانات وشركات الهيئة.

وأوضح بصيلة أن استراتيجية الدولة لتطوير التعليم الفني تعتمد على مراعاة الجوانب الأساسية للعملية التعليمية ابتداء من اعتماد مناهج قائمة على التدريب واكتساب المعارف المختلفة ومهارات السوق، بجانب تدريب المعلمين و تغيير الصورة النمطية السلبية عن التعليم الفنى.