الأهلي للمطالبين بضم مهاجم جديد: راعوا ظروفنا

تحدث محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن طلبات جماهير الأحمر بالتعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال محمد شوقي في تصريحات لقناة دي إم سي: "من يطالب بضم مهاجم جديد يعتقد أن هذا هو احتياجنا المتبقي فقط، لكن إذا جلس في الغرف المغلقة في النادي، سيعرف أن الأمور أكبر من ذلك".

وأضاف: "النادي الأهلي عليه مصاريف قيمتها 1.4 مليون دولار شهريًا لعقود اللاعبين والمدربين.. ونحن مطالبون بتوفير هذا المبلغ شهريًا من أجل صرف مستحقات اللاعبين والمدربين فقط، وليست لمصاريف النادي ككل".

وتابع: "الجماهير ما يهمها هو المهاجم، لكنهم لا يعلمون كيف ندبر ونوفر لتحقيق متطلبات النادي، وإذا قمنا بضم مهاجم وأخفقنا في لعبة أخرى، الجماهير ستهاجمنا أيضًا وتقول إننا لا نهتم بألعاب الصالات".

وأكمل: "أريد من الجماهير أن تشاركنا المسئولية حتى يعلموا ما نحن فيه.. إدارة الأهلي واعية في توظيف ما يتوفر لها من عملة صعبة، ونحن نتمنى التعاقد مع مهاجم لأننا من الجماهير أيضًا، لكن أرجو من الناس أن تراعي ظروفنا".