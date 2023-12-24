الحكومة العراقية: مخزون العراق من المياه في أدنى مستوياته منذ عقود



قالت الحكومة العراقية، إن احتياطي المياه في العراق وصل إلى أدنى مستوى له منذ عقود، حيث تواصل البلاد المحادثات مع إيران وتركيا المجاورتين لزيادة التدفقات لتلبية الاستهلاك المحلي.

وقال عون ذياب وزير الموارد المائية في مؤتمر صحفي: "في عام 2018، كان لدينا (احتياطيات) ضعف ما لدينا هذا العام"، دون إعطاء الكمية الدقيقة لاحتياطيات المياه، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وذكر أن الوزارة بدأت في بناء الاحتياطيات من خلال التكنولوجيا التي تساعد في الحفاظ على المياه، وخاصة تلك المستخدمة في الزراعة. وأعرب عن أمله في أن تساعد المبادرة العراق، الذي يعبره نهرا دجلة والفرات، على اجتياز الموسم الزراعي في الصيف المقبل.

ويجري العراق محادثات مستمرة مع إيران وتركيا بشأن قضايا المياه، وهو مصدر قلق متزايد وسط تغير المناخ. وبعد قطع الكثير من إمدادات المياه التي تصل إلى العراق، وافقت إيران في وقت سابق من هذا العام على إعادة إطلاق تدفق المياه من نهر كارون. ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.



وقال ذياب: "مشكلة المياه خطيرة مثل مواجهة داعش، وبالتالي فإن الحكومة جادة في حل هذه المشكلة.