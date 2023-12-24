عضو وفد التفاوض مع إثيوبيا: حكومة مرسي لم تكشف عن تقرير اللجنة المحايدة بشأن عيوب السد

قال الدكتور علاء الظواهري، عضو الوفد المصري للتفاوض في ملف سد النهضة الإثيوبي، إن التحركات الأمريكية لبناء 33 مشروعا أعالي النيل الأزرق من بينها سد النهضة عام 1963؛ ليست وليدة الحاضر؛ بل جاءت ردا على التعاون المصري الروسي في بناء السد العالي.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى انعكاس التغيرات السياسية والحروب آنذاك على عجز الولايات المتحدة عن تقديم التمويلات اللازمة لإثيوبيا.

ولفت إلى طرح الموضوع مجددا بالتزامن مع تشكيل مجلس «NBI» المكون من دول حوض النيل لبحث عقد اتفاقيات شراكة للتعاون؛ بشأن المشروعات المستقبلية حيث طرح آنذاك إنشاء 4 سدود إثيوبية بإجمالي تخزين 200 مليار متر مكعب من المياه.

ونوه إلى توقف الدراسات المبدئية للمشروعات في أعقاب اعتراض مصر عليها عام 2009، لافتا إلى اقتراح مصر حينها إنشاء سدود صغيرة؛ لتوليد طاقة كهربائية عوضا عنها.

وأشار إلى إعلان إثيوبيا عام 2011 عن إنشاء سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب دون امتلاكها أية دراسات، قائلا: «هناك أجندات كثيرة ضدنا قد يكون أمريكا والاتحاد الأوربي لعبت دورا بها، وإثيوبيا استغلت الفرصة للتحكم في المياه أكثر منها الاستفادة من توليد الكهرباء».

وأضاف أن إثيوبيا هاجمت مؤسسة الأنهار الدولية في أعقاب نشر تقرير لجنة الخبراء الأجنبية المحايدة؛ بشأن إشارتها إلى وجود عيوب إنشائية في دراسة السد الإثيوبي المقترح بعد تسليمه إلى الحكومة المصرية آنذاك في ظل حكم «مرسي»، قائلا: «هذا التقرير مصر وقتها لم تخرجه إلى العلن ولم تستخدمه لصالحها».