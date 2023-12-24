السعودية: استلام أوراق اعتماد أول سفير سوري بالرياض منذ 13 عاما

تسلم وكيل وزارة الخارجية لشئون المراسم السعودية عبد المجيد السماري، نيابة عن وزير الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد أول سفير سوري في الرياض بعد 13 عاما.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها على موقع"إكس"، اليوم الأحد، إن وكيل الوزارة لشئون المراسم يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سوريا المعيّن لدى المملكة، الدكتور محمد أيمن سوسان".

وأصدرت دمشق قرارا بتعيين معاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان سفيرا لسورية في المملكة العربية السعودية، بعد استكمال البلدين إجراءات عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة، إثر قطيعة بين البلدين عقب الأحداث التي شهدتها سورية في العام 2011.

وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس بشار الأسد في السادس من ديسمبر الماضي، الدكتور أيمن سوسان سفيراً لسورية لدى المملكة العربية السعودية.