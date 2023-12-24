بدء الاقتراع لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في تونس

بدأ التونسيون عملية الاقتراع، صباح اليوم الأحد، لاختيار ممثلين في المجالس المحلية، في ثاني انتخابات تشهدها البلاد منذ إعلان دستور جديد في 2022 .

وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة الثامنة صباحا (السابعة بتوقيت جرينيتش) على أن تغلق عند الساعة السادسة مساء، ويحق لأكثر من تسعة ملايين و80 ألف ناخب الإدلاء بأصواتهم.

ومنذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، شهدت البلاد استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو من نفس العام ثم انتخابات برلمانية على دورتين في نهاية ديسيمر 2022 ويناير 2023، وسط مقاطعة واسعة من المعارضة.

وتمثل المجالس المحلية نموذجا جديدا لإدارة شؤون المناطق المحلية في تونس، ويقول مناصرو الرئيس قيس سعيد، الذي وضع أسسه في دستور 2022، إنه يعكس نظام الحكم القاعدي.

وسيمهد المجلس المحلي في كل دائرة لاختيار ممثلين من بين أعضائه في المجالس الجهوية ومن ثم المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يعد الغرفة الثانية للبرلمان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقدم 6177 مترشحا في القائمة النهائية للانتخابات من بينهم 829 امرأة.

ويجري الاقتراع على دورتين بالأغلبية المطلقة.

ويتعين على الناخبين اختيار 2408 ممثلين في المجالس المحلية في أنحاء البلاد من بينهم 279 ممثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يجري اختيارهم لاحقا بنظام القرعة.

وفي ظل إقبال يشوبه الفتور في الشوارع، تواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحديا لتحقيق نسب أعلى في المشاركة مقارنة بالاستفتاء على الدستور في 2022 (5ر30% ) والانتخابات البرلمانية بدروتيها (2ر11 % و4ر11% ).