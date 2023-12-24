يتسم عيد الميلاد في لاتفيا بتساقط الكثير من الثلوج، مع وجود أسواق عيد الميلاد المرحة، والطعام اللذيذ، والكاتدرائيات المذهلة، فضلاً عن الروح الاحتفالية.

ويجمع عيد الميلاد في لاتفيا طوائف دينية متعددة تتعايش مع بعضها البعض. ويُطلق على عيد الميلاد باللغة اللاتفية اسم "Ziemassvetki"، ويُترجم إلى "احتفالات الشتاء"، حيث يشير هذا الاسم إلى الارتباط القوي بين اللاتفيين وتراثهم ما قبل المسيحية.

*ريجا أرض العجائب الشتوية خلال موسم العطلات

وتتحول عاصمة لاتفيا، ريجا، إلى أرض العجائب الشتوية خلال موسم العطلات مع أسواق عيد الميلاد التقليدية المزينة بالأضواء الخيالية، ما يسمح بتجربة تسوق ممتعة. كما من أبرز ملامح عيد الميلاد إضاءة شجرة عيد الميلاد في ريجا، وهي رمز مميز للروح الاحتفالية للمدينة، إيذانًا بالبداية الرسمية لموسم العطلات.

*لاتفيا وشجرة عيد الميلاد

واختيار شجرة عيد الميلاد في الغابة يعد متعة حقيقية للعائلات، كما أنه بات أمراً تقيليدياً بالنسبة للكثيرين. وفي عيد الميلاد هذا العام، يمكن لكل عائلة الذهاب إلى غابات لاتفيا لاختيار شجرة عيد الميلاد وإحضارها إلى المنزل.

ولحماية غابة المستقبل، يجب أن يتوافق البحث عن شجرة عيد الميلاد مع مجموعة من الشروط، حيث لا يجوز قطع الأشجار إلا بحجم معين في أماكن معينة. ويقال إن لاتفيا هي مسقط رأس شجرة عيد الميلاد.

*زخارف مصنوعة من القش أو الخيوط

وعلى الرغم من شهرة شجرة عيد الميلاد في ألمانيا، فقد تم وضع أول شجرة لعيد الميلاد في ريجا في عام 1510. ويزين اللاتفيون أشجارهم بالعديد من أنواع الزخارف المختلفة، ولكن إحدى الطرق الفريدة والتقليدية للغاية هي صنع الزخارف من القش.

ويحب أهل لاتفيا زينة عيد الميلاد الطبيعية، وهي أيضًا تذكير بالأزمنة الماضية، في حين أنهم قد يجلبون شجرة حية إلى المنزل لتزيينها، كما يشترون أيضًا أو يصنعون أكاليلًا من الفروع دائمة الخضرة.

وهناك زخرفة عيد الميلاد التقليدية الأخرى كالديكور الذي يطلق عليه اسم "puzurs" ويكون مصنوع من القصب أو القش أو بسيط جدًا عندما يكون مصنوع من العصي والخيوط. ويتم تعليق هذه الزينه في وسط الغرفة بحيث يكون هناك مساحة للدوران لطرد الطاقة السلبية من المنزل.