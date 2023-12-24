 تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب - بوابة الشروق
الأحد 24 ديسمبر 2023 10:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقرير: إسرائيل تدرس عدم قتل قادة حماس وترحيلهم لتحرير الرهائن وإنهاء الحرب

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:02 م | آخر تحديث: الأحد 24 ديسمبر 2023 - 10:02 م

أفادت أنباء أن إسرائيل تدرس خيارا يقضى بعدم قتل قياديي حركة حماس في غزة يحي السنوار ومحمد ضيف، في حالة سنحت الفرصة لذلك، ومنحهما نوع من الحصانة وترحيلهما إلى قطر أو دولة أخرى، في إطار حل يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة، وإنهاء الحرب ضد الحركة.

وذكرت هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان"، نقلا عن عدة مصادر إسرائيلية لم تحدد هويتها، أن القيادة الأمنية والسياسية تناقش مثل هذا الخيار، على الرغم من عدم وجود اقتراح ملموس مطروح على الطاولة في هذا الوقت.

نقلت الإذاعة عن مصدر قوله إن أي خطة من هذا النوع يجب ألا تلحق الضرر بالهدف المعلن الخاص بتفكيك قيادة حماس وقدراتها العسكرية.

وشدد المصدر، في التقرير الذي أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل "على أن هذا خيار مطروح في المدي البعيد وليس مناسبا الآن.

ونقلت الإذاعة عن مصدر آخر قوله إن "ترحيل قيادة حماس للخارج لا يتعارض مع أهداف الحرب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك