الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ 185 لاجئا على قارب معطوب بالمحيط الهندي

دعت الأمم المتحدة، اليوم، إلى إنقاذ 185 شخصا أغلبهم من النساء والأطفال، يتواجدون على متن قارب معطوب في المحيط الهندي.

وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في بيان، بأن نحو 70 طفلا بين الركاب، بينما 88 من النساء، مشيرة إلى أن قاربهم بات قبالة جزر أندمان ونيكوبار في المحيط الهندي.

وكشفت المفوضية، أن 10 منهم على الأقل في وضع حرج وأن شخصا توفي، مضيفة أن كثيرين آخرين قد يموتون ما لم يتم إنقاذهم في الوقت المناسب.

وقال بابار بالوتش الناطق باسم المفوضية الأممية، إن الهيئة تتواصل مع سلطات كل البلدان الساحلية في المنطقة وتحثها على إنقاذ المهاجرين الذين يرجح أن يكونوا من الروهينغا.

وخاض أكثر من 2000 فرد من الروهينجا غمار هذه الرحلات نحو بلدان في جنوب شرق آسيا سنة 2022، وفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين.

ومنذ العام الماضي، بات أكثر من 570 شخصا من بينهم لاجئون من الروهينجا، في عداد القتلى أو المفقودين في البحر في المنطقة، وفق بيان المفوضية الأممية.