كشف تامر عبد الظاهر، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، عن نجاح المبادرة في ‏إحلال 28 ألف مركبة من إجمالي 38.5 ألف سيارة تقادم على عمرها أكثر من 20 عاما بنسبة ‏إنجاز بلغت 73 % حتى اليوم. ‏

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر ‏شاشة «‏ON E‏» مساء السبت، أن المبادرة تستهدف التقليل من حدة الانبعاثات البيئية الناجمة عن ‏السيارات المتهالكة باستبدالها بأخرى صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي. ‏

وأشار إلى انعكاس استبدال السيارات المتهالكة على إضفاء طابع حضاري على الشارع المصري، ‏موضحا أن أبرز مميزات المبادرة يتمثل في توفير السيارة بالتقسيط للمواطن بنظام التقسيط ‏وبفائدة رمزية، إضافة إلى سعر أقل من السوق المحلي. ‏

ولفت إلى تراوح مدة التقسيط بين 7 إلى 10 سنوات نظير فائدة ثابتة 3%، فضلا عن ‏الخصومات على وثائق التأمين والتي تصل إلى نسبة 50%، مشيرا إلى تخريد المبادرة ‏السيارات القديمة؛ بهدف منع إعادتها إلى السوق مرة أخرى.‏