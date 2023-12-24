كشف تامر عبد الظاهر، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، عن نجاح المبادرة في إحلال 28 ألف مركبة من إجمالي 38.5 ألف سيارة تقادم على عمرها أكثر من 20 عاما بنسبة إنجاز بلغت 73 % حتى اليوم.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، أن المبادرة تستهدف التقليل من حدة الانبعاثات البيئية الناجمة عن السيارات المتهالكة باستبدالها بأخرى صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي.
وأشار إلى انعكاس استبدال السيارات المتهالكة على إضفاء طابع حضاري على الشارع المصري، موضحا أن أبرز مميزات المبادرة يتمثل في توفير السيارة بالتقسيط للمواطن بنظام التقسيط وبفائدة رمزية، إضافة إلى سعر أقل من السوق المحلي.
ولفت إلى تراوح مدة التقسيط بين 7 إلى 10 سنوات نظير فائدة ثابتة 3%، فضلا عن الخصومات على وثائق التأمين والتي تصل إلى نسبة 50%، مشيرا إلى تخريد المبادرة السيارات القديمة؛ بهدف منع إعادتها إلى السوق مرة أخرى.