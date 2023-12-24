حكومة غزة: جيش الاحتلال يضلل المدنيين ثم يرتكب المجازر بحقهم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يضلل المدنيين ويرغمهم على النزوح إلى مناطق يقصفها ويقتلهم فيها.

وأضاف المكتب في بيانه: "طالب الجيش الإسرائيلي سكان 8 أحياء في المحافظة الوسطى بالنزوح إلى دير البلح خلال الـ48 ساعة الماضية، وبعد ذلك نفذ 5 مجازر في ذات المنطقة التي طالبهم بالنزوح إليها مما أدى إلى ارتقاء 28 شهيدا و88 جريحا".

وتابع البيان: " يتعمد الجيش تضليل المدنيين الذين في غالبيتهم هم أطفال ونساء، بغية إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية والضحايا في جريمة حرب مزدوجة، الأولى: هي إجبار المدنيين على التهجير القسري من منازلهم، والثانية: هي إعدامهم وقصفهم بشكل مباشر ومقصود"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

ودعا البيان "الشعب الفلسطيني إلى اتخاذ كل وسائل الحيطة والحذر من إسرائيل الذي يحاول أن يوقع أكبر قدر ممكن من الضحايا في صفوفهم، وأن يكونوا على فهم ويقظة من هذه المؤامرات وحملات التضليل التي يمارسها ضدهم".

كما طالب "كافة دول العالم الحر والمنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية التي مازال يرتكبها بحق المدنيين والأطفال والنساء في قطاع غزة، كما حمّل الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي إضافة إلى إسرائيل كامل المسؤولية عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتناقض مع القانون الدولي وكل القوانين الدولية".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20258 شهيدا و53688 جريحا منذ 7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.